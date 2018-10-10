Луценко пригрозил Фирташу «хорошими» сообщениями из прокуратуры в ближайшие месяцы

Генпрокурор ожидает заключения экспертиз.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что в ближайшие месяцы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа ждут «хорошие» сообщения из органов прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил журналистам на брифинге.

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«Господину Фирташу в ближайшие месяцы будут хорошие - для нас - сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов и компаний на временно оккупированной территории. Наглость, с которой этот гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла все границы, а значит, что это дело лежит у меня, в ближайшей к моей правой руке стопке», - сказал он.

«Жду окончательные заключения экспертиз. Как только они будут, будут и подозрения, и наложение ареста», - сказал Луценко.

В то же время генпрокурор не уточнил, в рамках каких именно уголовных производств возможно вручение подозрения Фирташу.

Как сообщал УНИАН, летом в компании Фирташа прошли обыски.