Жители Нежина приютили в своих домах эвакуированных из зоны взрывов под Ичней (видео)

Сегодня, 10 октября, утром интенсивность взрывов на территории арсенала составляла один в три минуты.

В Нежине Черниговской области зарегистрировали 494 эвакуированных из зоны взрывов в Ичне, из них 44 детей.

Читайте такжеГСЧС планирует очистить территорию возле арсенала на Черниговщине до 15 декабря

Но в пунктах, отведенных для людей из зоны бедствия, а это 5 школ, ночевали только 43 человека. Всех остальных - целыми семьями, нежинцы забрали к себе домой.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С прилегающих территорий эвакуировано свыше 12,5 тыс. человек.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключена Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. Сегодня, 10 октября, утром интенсивность взрывов на территории арсенала составляла один в три минуты.