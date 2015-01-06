Бойцы Нацгвардии обвиняют в ДТП руководство батальона - журналист

Бойцы батальона Нацгвардии им. Кульчицкого обвиняют свое руководство в произошедшем на Донбассе ДТП, в результате которого погибли 13 военных.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

Журналист общался с бойцами батальона Нацгвардии им. Кульчицкого, побратимы которых вчера погибли в жуткой автокатастрофе, когда ехали на ротацию. Бойцы винят в произошедшем командование батальона и называют главной причиной трагедии то, что люди были нетрезвыми.

"Безопасная дистанция во время движения в колонне не соблюдалась, дисциплина была на крайне низком уровне. Это ж не лобовое столкновение было. Автобус с погибшими военнослужащими двигался ЗА Кразом. Бойцы требуют строжайшего расследования и проведения всех соответствующих экспертиз. 13 "двухсотых", 18 раненых... В голове не укладывается", - написал Бочкала.

Читайте такжеПоявились первые фото с места трагического ДТП в зоне АТОКак сообщал УНИАН, 5 января в зоне проведения антитеррористической операции столкнулись военные автомобили КрАЗ и автобус. Погибли бойцы батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого, которые ехали на ротацию.

ДТП произошло возле села Маньковка, в Донецкой области. Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, авария произошла из-за плохих погодных условий.

Раненых повезли в больницу в Артемовске. По данным харьковских волонтеров, привезли 11 бойцов батальона. У одного из военных - перелом спины. В Харькове все желающие сдают кровь.