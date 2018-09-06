Сенцова могут номинировать на премию Сахарова (видео)

Номинацию поддерживают депутаты Европарламента от Европейской народной партии, Европейских консерваторов и реформистов, Альянса демократов и либералов за Европу.

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова могут номинировать на премию Сахарова от Европарламента.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

"Существует большая вероятность того, что украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, номинируют на премию Сахарова", - отметил Йозвяк.

По его словам, окончательное решение будет принято на следующей неделе.

"Номинацию Сенцова поддерживают депутаты Европарламента от EPP (Европейская народная партия), ECR (Европейские консерваторы и реформисты) и ALDE (Альянс демократов и либералов за Европу)", - сообщил журналист.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европарламента, основанная в 1988 году.