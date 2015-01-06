Количество погибших в ДТП в зоне АТО бойцов Нацгвардии возросло до 13 – СМИ
Ночью из-за полученных в аварии, в которой столкнулись военные автомобили КРаЗ и автобус, травм скончался еще один боец.
Об этом сообщает hromadske.tv.
«Ночью из-за полученных травм умер еще один боец. Таким образом всего в аварии погибли 13 военных», - сообщает издание.
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Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции столкнулись военные автомобили КРаЗ и автобус. Погибли бойцы батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого, которые ехали на ротацию.
ДТП произошло возле села Маньковка, в Донецкой области. Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, авария произошла из-за плохих погодных условий.
Раненых повезли в больницу в Артемовске. По данным харьковских волонтеров привезли 11 бойцов батальона. У одного из военных - перелом спины. В Харькове все желающие уже утром сдают кровь.