STOP9055. Украинские адвокаты организовали флешмоб против президентского законопроекта об адвокатуре

Сегодня, 8 октября, в День юриста отечественные адвокаты организовали массовый флешмоб, выступив против законопроекта №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», инициатором которого стал президент Петр Порошенко.

Украинские адвокаты и представители юридического сообщества раскритиковали президентский законопроект и организовали флешмоб #STOP9055, целью которого является недопущение принятия законопроекта №9055.

По их мнению, президентский законопроект значительно ограничивает адвокатскую независимость и сужает права адвокатов. Так, адвокат Лариса Криворучко написала на своей странице в Facebook, что данный законопроект «учреждает деструктивную модель создания «покорной» адвокатуры, которая должна думать и жить по циркулярам, спускающихся сверху из властных кабинетов».

Ее коллега Андрей Цыганков пояснил, что упомянутый законопроект, на самом деле касается не только адвокатов, но и всех граждан Украины, так как «его задача – поменять адвокатов на следователей. Чтобы следователь был в суде напротив граждан и рядом с ними». Цыганков убежден, что «принятие президентского законопроекта лишит граждан Украины возможности защищаться в судах и даст возможность власти манипулировать судами».

Адвокат Евгений Солодко, специализирующийся на защите преследуемых по политическим мотивам, в свою очередь заявил: «Если будет принят законопроект 9055, государству, в лице органов правопорядка, значительно проще будет избавиться от «строптивого» адвоката, чем выстраивать свою правовую позицию в подконтрольном государству суде».

Известный адвокат Андрей Федур обратился к украинским парламентариями, заявив, что «уже завтра вы – те, кто будет принимать законопроект можете выступить в самой неудобной ипостаси – подозреваемого и обвиняемого и вам будет нужен адвокат. И если вы загоните адвокатов в рамки, когда он должен будет думать о себе, никакой эффективной защиты не будет».

Адвокаты сходятся во мнении, что в случае принятия законопроекта 9055, может быть отменен свободный выбор адвоката, судьи смогут наказывать их или лишать адвокатского статуса, а также открыть на них дело. Адвокатская тайна при этом может быть упразднена. Кроме этого, адвокаты уверены, что законопроект 9055 подчиняет адвокатуру государству и превращает адвоката в статиста в зале суда, фактически уничтожая такой принцип, как состязательность судебного процесса.

Напомним, президентский законопроект №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» поступил на рассмотрение в Верховную Раду в начале сентября и сразу же был раскритикован представителями юридического сообщества.