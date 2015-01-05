Милиция намерена квалифицировать взрыв в Одессе как теракт

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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В милиции отмечают, что вчера в период времени с 22.35 до 22.45 в Одессе на улице Гимназической, 3 прогремел взрыв возле центра помощи бойцам АТО.

В результате взрыва, который был спровоцирован неустановленным лицом, были полностью уничтожены двери, повреждены ролеты офиса и стеклопакеты фасадных окон соседних домов. Пострадавших нет.