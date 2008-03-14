Тимошенко раскрыла Ющенко суть газовых соглашений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО положительно оценили подписанные соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время их встречи сегодня в аэропорту «Борисполь», которая состоялась после завершения рабочего визита Президента в Польшу.

Во время встречи руководитель правительства и председатель НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА представили Президенту доклад относительно последних газовых соглашений, достигнутых во время переговоров в Москве.

В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО оценили подписанные газовые соглашения как первый шаг перехода на прозрачные и прямые отношения между государственными газовыми компаниями Украины и России.

Как было отмечено, соглашение в целом отвечает договоренностям Президентов Украины и России от 12 февраля с.г., а также директивам главы государства:

- в 2008 году Украина получит газ по цене 179,5 дол. США за тысячу кубометров;

- с украинского рынка будут устранены коммерческие посредники.

Вместе с тем, по согласию с российской стороной, остается пакет принципиальных вопросов, а именно:

- баланс и цена импортного газа для Украины на 2008-й и последующие годы;

- условия и процедурный формат работы на украинском рынке дочерней структуры РАО «Газпром».

По этому поводу уже в ближайшее время будет продолжен переговорный процесс на уровне хозяйствующих субъектов и правительств двух государств, отметили в пресс-службе.