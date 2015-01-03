Под Одессой орудуют мародеры: брошенные в снегу машины разбиты и разграблены (фото)

Как передает корреспондент « Думской », в машинах разбиты окна, выломаны капоты, сняты колеса, украдены аккумуляторы. На стеклах в некоторых машинах видны пулевые пробоины, сделанные, по всей видимости, из травматического оружия.

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В числе пострадавших — легковые машины, а также хлебовоз, который полностью разграблен.

По все видимости, мародерство на трассе продолжалось как минимум несколько часов. Нет никаких сомнений, что злоумышленники использовали автотранспорт — вынести на руках такое количество аккумуляторов и колес невозможно. А это значит, что движение по заснеженной трассе было возможно, однако милиция не патрулировала дороги.

Владельцы транспортных средств готовят заявления о преступлении.