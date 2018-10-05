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"До встречи в Киеве": Сущенко перед этапом в тюрьму написал письмо украинцам (фото)

02:19, 05 октября 2018
Общество
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Сущенко выразил признательность за солидарность, помощь и поддержку / фото УНИАН

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил правозащитник Марк Фейгин, который опубликовал соответствующее письмо.

"Уважаемые коллеги, друзья, соотечественники. Пролетели два года заключения. Я вам чрезвычайно признателен за вашу солидарность, помощь, поддержку и участие. Ни разу, ни мгновения не сомневался в искренности и пылкости таких коллективных действий. Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливое разрешение ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашего государства, правительства, президента, гражданского общества и простых людей. Низкий поклон Вам. До встречи в Киеве", – написал журналист.

фото twitter.com/FeyginMark
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