"До встречи в Киеве": Сущенко перед этапом в тюрьму написал письмо украинцам (фото)

Роман Сущенко написал, что верит в "счастливое разрешение ситуации".

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в России, написал обращение к украинцам перед этапом в тюрьму.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил правозащитник Марк Фейгин, который опубликовал соответствующее письмо.

"Уважаемые коллеги, друзья, соотечественники. Пролетели два года заключения. Я вам чрезвычайно признателен за вашу солидарность, помощь, поддержку и участие. Ни разу, ни мгновения не сомневался в искренности и пылкости таких коллективных действий. Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливое разрешение ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашего государства, правительства, президента, гражданского общества и простых людей. Низкий поклон Вам. До встречи в Киеве", – написал журналист.