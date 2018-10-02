К украинскому политзаключенному Сущенко в России не пустили адвоката

Адвокат Марк Фейгин отметил, что вопрос о свидании Сущенко с родными остается открытым.

Адвокат незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин не смог попасть к нему в СИЗО «Лефортово».

«К Роману Сущенко в тюрьму «Лефортово» так и не удалось попасть. Все новости будут на днях», - написал Фейгин в Twitter.

Ранее адвокат анонсировал свой визит к Сущенко, предполагая, что это может быть их последняя встреча перед этапом.

«Вопрос о свидании Сущенко с родными пока остается открытым», - добавил Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Сущенко.

Сущенко подчеркнул, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за своё освобождение, в том числе будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.