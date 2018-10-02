Умер Роман Карцев: биография, самые известные номера и роли актера

Сегодня умер известный одессит Роман Карцев.

Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) родился в 1939 году в Одессе в еврейской семье. Во время Второй мировой войны жил с семьей в Тирасполе (Молдавия) и в Омске (Россия). После окончания войны вся семья вернулась в Одессу.

Творческий путь Романа Карцева

В начале 1960-х годов Карцев переехал в Ленинград, где начал работать в Театре миниатюр Аркадия Райкина. Именно там было принято решение выступать под псевдонимом Карцев. Позже в Ленинград переехал и друг Карцева - Михаил Жванецкий.

Большую популярность Карцев обрел, выступая в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. Тексты для дуэта писал Жванецкий.

В 1969 году Карцев вместе с Ильченко и Жванецким вернулись в Одессу, где они организовали театр миниатюр. Вообще актер никогда не забывал о родном городе, и множество его выступлений посвящены Одессе.

В конце 1970-х друзья перебираются в Москву. Тут Карцев работал в Московском театре миниатюр, а позже в театре Михаила Жванецкого.

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После смерти в 1992 году своего партнера по сцене, Карцев начинает выступать с моноспектаклями. Как соло артист участвовал в постановках "Моя Одесса" (памяти Виктора Ильченко), "Зал ожидания".

С 1975 года Карцев начинает сниматься в кино.

Где снимался Карцев

Больше всего актер запомнился по ролям в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

В "Собачьем сердце" Карцев блистательно исполнил роль главы домкома товарища Швондера. "Мы к вам профессор, и вот по какому делу", - фраза героя Карцева, ставшая крылатой.

В фильме Эльдара Рязанова "Старые клячи" Карцев сыграл эпизодическую роль театрального администратора Иосифа Лазовского.

Также Карцев снялся в известной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сыграв там дядюшку Берлиоза Максимилиана Андреевича.

Последней работой Карцева в кино стала роль одесского таксиста в фильме "В стиле Jazz".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, Роман Карцев умер в возрасте 79 лет.