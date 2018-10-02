Фонд Янковского успешно провел в Николаеве 5-й кинофестиваль "Гражданский проектор"

Пятый юбилейный фестиваль короткометражных фильмов "Гражданский проектор", который ежегодно проходит благодаря финансовой и организационной поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего", состоялся в Николаеве.

Открывали кинофестиваль Глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, мэр города Александр Сенкевич, меценат и бизнесмен Игорь Янковский.

Главный партнер и друг фестиваля, основатель благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский отметил, что гордится тем, что является частью "Гражданского проектора" и в дальнейшем будет его поддерживать.

"Пять лет назад, когда мы впервые проводили этот кинофестиваль, на показ пришло 50-70 человек. Некоторые из фильмов тогда были сняты на телефон. А сейчас мы видим переполненный зал театра. Это действительно серьезный кинофестиваль, который вызывает интерес не только в Украине, но и за рубежом. То, что он общенациональный – это уже 100%. Я рад, что "Гражданский проектор" динамично развивается, и буду и дальше его поддерживать", - заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Всего в этом году николаевский кинофестиваль получил более 70 фильмов, которые пришли не только из разных областей Украины, но и из-за границы – США, Беларуси, России

"Благодарю всех, кто поддерживает проведение фестиваля. Это невероятно важно и говорит о том, что украинское кино возрождается. Хочу отметить, что сейчас практически каждую неделю проходит премьера нового украинского фильма. Самое главное, что эти фильмы создают молодые режиссеры. Сегодня молодые люди получили возможность снимать и короткий, и полный метр еще до того, как им исполнилось 30 лет. А такие фестивали – это важная форма общения создателей картин с вами, зрителями, потому что именно для вас мы и снимаем кино", — сказал Филипп Ильенко.

В этом году в состав Коллегии жюри вошли известный украинский актер, Виктор Андриенко, актер театра и кино, режиссер фильмов "Хайтарма" и "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, кино- и телережиссер, Андрей Дончик, сценарист, режиссер и продюсер Олег Павлюченков и украинский продюсер кино и телевидения Николай Корчага.

Материальную поддержку, начиная со следующего года, пообещал "Гражданскому проектору" глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который также учредил свою награду на фестивале.

На закрытии, кроме прочих, традиционно была вручена премия Николаевского городского головы.

Список победителей фестиваля:

ПРЕМИЯ НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

Фильм "Три латте и круассан", реж. Артемий Кирсанов, Сергей Дзюба, г. Киев

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Фильм "Gambit", реж. Андрей Сницарчук и Роман Мартын, г. Львов

НОМИНАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНОЕ КИНО"

Фильм "Сильные духом", реж. Вячеслав Бигун, г. Тячев Закарпатской области

НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛЬМ"

Фильм "Обратный отсчет", реж. Екатерина Меркулова, г. Москва

НОМИНАЦИЯ "ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО"

3 место - фильм "Счастливые годы", реж. Светлана Шимко и Галина Ярманова, г. Киев

2 место - фильм "Мой друг Дон Кихот", реж. Станислава Доронченко, г. Киев

1 место - фильм "Сильные духом", реж. Вячеслав Бигун., г. Тячев Закарпатской области

НОМИНАЦИЯ "ИГРОВОЕ КИНО"

3 место - фильм "Гвозди", реж. Ахмеди-Эрнес Сарыхалил, г. Киев

2 место - фильм "Монах", реж. Александр Даниленко, г. Нью-Йорк

1 место - фильм "На своей земле", реж. Александр Кириенко, г. Киев

НОМИНАЦИЯ "ЗРИТЕЛЬСКИЕ СИМПАТИИ"

Фильм "Сеанс", реж. Алексей Тараненко, г. Днепр