Боевики планируют запустить поезд Луганск-Москва - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

«По сообщению самозваного руководителя Луганской дирекции железнодорожных перевозок Геннадия Бородина, так называемая «ЛНР» выполнила все подготовительные мероприятия, необходимые для запуска поезда Луганск - Москва», - сказал Лысенко.

Читайте такжеКазаки обвиняют лидера "ЛНР" в продаже угля и гуманитарной помощиПо его словам, возможны два маршрута движения. Наиболее вероятный: Луганск - Лутугино - Краснодон - Свердловск - пункт пропуска “Красная Могила” и далее на территорию РФ. Менее вероятный вариант: Луганск - Станично-Луганское - Новосветловка - Молодогвардейск - Краснодон - Свердловск - пункт пропуска “Красная Могила” и далее на территорию РФ.

Таким образом, отметил Лысенко, террористы планируют наладить прямое железнодорожное сообщение оккупированных территорий с Россией через официально закрыты пункты пропуска на временно неконтролируемом участке государственной границы.