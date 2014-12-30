Все блокпосты под Мариуполем, кроме одного, прекратили пропуск
16:29, 30 декабря 2014Общество
1
В районе Мариуполя с целью предотвращения попадания разведывательно-диверсионных групп на контролируемую властями территорию прекращена работа всех контрольно-пропускных пунктов, за исключением Гнутово.
Блокпосты под Мариуполем прекратили пропуск / facebook.com/azov.batalion
Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
По его словам, в течение последних суток ситуации в зоне проведения АТО значительно осложнилась.
Читайте такжеВ районе 4 населенных пунктов возле Мариуполя зафиксировано вражеские беспилотникиНакануне новогодних праздников Украина также ограничила движение пассажирского транспорта в и из Крыма.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter