Все блокпосты под Мариуполем, кроме одного, прекратили пропуск

16:29, 30 декабря 2014
Общество
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В районе Мариуполя с целью предотвращения попадания разведывательно-диверсионных групп на контролируемую властями территорию прекращена работа всех контрольно-пропускных пунктов, за исключением Гнутово.

Блокпосты под Мариуполем прекратили пропуск

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в течение последних суток ситуации в зоне проведения АТО значительно осложнилась.

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