Все блокпосты под Мариуполем, кроме одного, прекратили пропуск

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в течение последних суток ситуации в зоне проведения АТО значительно осложнилась.

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