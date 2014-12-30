Аэропорты "Борисполь" и "Одесса" работают в штатном режиме - Мининфраструктуры

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В сообщении отмечается, что в аэропорту Запорожья из-за обледенения перрона и риска травматизма пассажиров вопросы обслуживания полностью не решены.

Читайте такжеИз снежных заносов на дорогах в южных областях освобождены почти 3 тысячи машинКак сообщал УНИАН, 29 декабря из-за сложных метеоусловий аэропорт «Одесса» изменил график приема и отправки самолетов.

Также, через сложные погодные условия в южных областях Украины 29 декабря Мининфраструктуры ограничило движение транспорта автодорогами и закрыло морские каналы.