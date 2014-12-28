С горящего парома у берегов Греции спасли уже более 150 человек (фото)

В ходе спасательной операции с горящего итальянского парома Norman Atlantic спасено более 150 человек. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Министр торгового флота Греции сообщил CNN, что в воскресенье начата совместная греческо-итальянская операция по спасению пострадавших с парома, загоревшегося в Адриатическом море.

Из более чем 400 пассажиров спасено более 150, однако сильный ветер затрудняет поиски пропавших на месте происшествия.

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Автомобильный паром, на борту которого находились 411 пассажиров и 55 членов экипажа, направлялся из города Игуменица (Греция) в Анкону (Италия). Ранее сообщалось, что он загорелся в ночь на воскресенье в 33 морских милях от греческого острова Отони (Othonoi). Пожар возник в грузовом отсеке, где находятся 222 автомобиля. Капитан приказал пассажирам эвакуироваться, однако, по некоторым данным, шлюпок на всех могло не хватить. Сразу после происшествия на помощь к парому выдвинулись три судна.

Паром Norman Atlantic ходит под флагом Италии, экипаж на судне — итальянский.