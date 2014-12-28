С горящего парома у берегов Греции спасли уже более 150 человек (фото)
Всего на борту было более 460 человек - 411 пассажиров и 55 членов экипажа.
В ходе спасательной операции с горящего итальянского парома Norman Atlantic спасено более 150 человек. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.
Министр торгового флота Греции сообщил CNN, что в воскресенье начата совместная греческо-итальянская операция по спасению пострадавших с парома, загоревшегося в Адриатическом море.
Из более чем 400 пассажиров спасено более 150, однако сильный ветер затрудняет поиски пропавших на месте происшествия.
300 Menschen an Bord der „Norman Atlantic“ gefangen. Schiff droht zu sinken. #NormanAtlantichttp://t.co/aySrduaZSSpic.twitter.com/aWb9c4DQJp
— BILD News (@BILD_News) December 28, 2014
Читайте такжеУ берегов Греции загорелся автомобильный паром с 411 пассажирами на борту
Автомобильный паром, на борту которого находились 411 пассажиров и 55 членов экипажа, направлялся из города Игуменица (Греция) в Анкону (Италия). Ранее сообщалось, что он загорелся в ночь на воскресенье в 33 морских милях от греческого острова Отони (Othonoi). Пожар возник в грузовом отсеке, где находятся 222 автомобиля. Капитан приказал пассажирам эвакуироваться, однако, по некоторым данным, шлюпок на всех могло не хватить. Сразу после происшествия на помощь к парому выдвинулись три судна.
Паром Norman Atlantic ходит под флагом Италии, экипаж на судне — итальянский.