Украинцы рассказали, о каких подарках мечтают на Новый год

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 6-17 декабря 2014 года.

«В соответствии с результатами опроса, первые шесть подарков, которые хотели бы получить украинцы – это деньги, мир и прекращение войны, автомобиль и аксессуары к автомобилю, ювелирное украшение, романтическое путешествие и бытовая техника», - сообщает КМИС.

Читайте такжеВо Львове ожидают на праздники около 350 тысяч туристовВ частности, деньги как подарок на Новый год хотели бы получить 19,5% мужчин, среди женщин таковых 17%.

При этом большое количество граждан не смогли ответить на этот вопрос. Так, по Украине в целом не смогли дать ответ 13,3% респондентов. Среди мужчин - 13,8%, а женщин - 12,9%.

Важное значение для украинцев имеет мир и прекращение войны. В частности, в целом по Украине этого желают 7,7% людей. Количество женщин в этом вопросе преобладает, а именно 8,5% опрошенных - за мир. В то же время количество мужчин составило 6,8%.

Вместе с тем 6,9% граждан ничего не хотят получить на Новый год. Среди мужчин - 8,3%, а женщин - 5,8%.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь в центре Киева будет играть симфонический оркестрАвтомобиль или аксессуары к авто хотели бы получить 6,8% респондентов в общей сложности. Среди мужчин - 11,7%, а среди женщин - 2,9%.

Романтическое путешествие в подарок на Новый год хотели бы 5,9% опрошенных в общей сложности. Среди женщин - 6,4%, а мужчин - 5,3%.

При этом 5,6% респондентов убеждены, что им ничего не подарят на Новый год. Так думают 5,9% среди мужчин и 5,3% среди женщин.

5,2% украинцев хотели бы получить ювелирное украшение. Этого хотят 8,5% среди женщин и 1,1% среди мужчин.

Методом интервью было опрошено 2011 респондента в возрасте 18 и старше, живущих во всех областях Украины (включая Киев), кроме Автономной Республики Крым. В Луганской области опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной, в Донецкой области исследование проводилось и на территориях, которые контролируются, и на территориях, которые не контролируются Украиной. Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.