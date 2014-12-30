ИС: в Донецке боевики грабят жилые дома

Об этом на своей странице в соцсети сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Как отмечает эксперт, в ходе борьбы за «добычу» между мародерами возникают конфликты, сопровождающиеся перестрелками.

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«Показательно, что созданная так называемая «военная полиция ДНР» - в первых рядах мародеров (главари 2-х наиболее крупных и активных мародерских групп – именно представители «военной полиции ДНР»). Также в последнее время отмечается все более активное участие в мародерстве не только местных террористов, но и российских наемников. Наиболее мародеров интересует алкоголь, ценности, одежда, бытовая электроника», - подчеркивает Дмитрий Тымчук.