Казаки обвиняют лидера "ЛНР" в продаже угля и гуманитарной помощи

По мнению Дремова, Плотницкий продавал уголь и гуманитарку для собственного обогащения, пишет iPress.ua.

"Ваши ставленники - господин Плотницкий, воруют каждый день железнодорожные эшелоны с углем. Лично я сегодня насчитал 164 (вагона - ред). На все есть документы, подтверждающие это", - говорит Дремов с позывным "Батя".

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"До какого времени всякие Плотницкие, жиды непонятные, будут нас обворовывать?", - возмущается террорист. "Плотницкий - это ставленник Натальи Королевской. Сейчас в ОГА входят люди господина Ефремова. Разве за это мы умирали?".

"Батя" также обвинил Плотницкого в продаже гуманитарных конвоев:

"Из 10 так называемых гумконвоев до народа дошел один. Все остальное было распродано. Кто за это спросит Плотницкого? Я понимаю, что многие возразят: вы его выбрали. Я расскажу, как проходили эти выборы. Плотницкий заявил, что казаки - это "беспредельщики". Уважаемый Игорь Венедиктович, вы вор! Вор народного доверия. Вы ввели социальные карты: не придете на выборы, не получите пенсии. Такого шантажа не было нигде в мире", - говорит Дремов.