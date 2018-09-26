В Киеве задержали двух экс-копов, которые 7 лет находились в розыске за пытки

Прокуратура подготовила ходатайство в суд о применении в отношении задержанных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве задержали двух бывших работников милиции, которые 7 лет находились в розыске за пытки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками управления внутренней безопасности в г. Киеве ДВБ Национальной полиции Украины задержали двух бывших работников милиции, которые 7 лет находились в розыске. Указанные лица подозреваются в превышении власти, применении физического насилия и пытках с применением разогретого утюга отношении задержанного с целью получения от него показаний о совершенном преступлении», - говорится в сообщении.

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В 2014 году приговором Святошинского районного суда города Киева их бывший руководитель, который в момент совершения преступления возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признан виновным по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные со специальными властными полномочиями сроком на три года.

«Двое его сообщников уволились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от органа досудебного расследования, однако после установления их местонахождения сегодня, 26 сентября, были задержаны. В настоящее время подготовлено ходатайство в суд о применении в отношении задержанных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в ведомстве.