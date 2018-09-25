В Одессе медики позволили раненому активисту Михайлику самостоятельно передвигаться

Михайлик до сих пор находится в реанимационном отделении, и доступ к нему ограничен.

В Одессе известному общественному деятелю, лидеру городской организации партии «Сила людей» Олегу Михайлику, получившему 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение, медики разрешили вставать с постели и передвигаться.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Одесской областной организации партии «Сила людей» Игорь Бычков.

«Врачи разрешили ему вставать и понемногу передвигаться, это хорошая новость!» - написал Бычков.

Он отмечает, что при этом потерпевший до сих пор находится в реанимационном отделении и доступ к нему очень ограничен. Бычков призывает всех, кто хочет увидеться с Михайликом, повременить с визитами.

Читайте такжеПолиция рассматривает пять версий покушения на активиста Михайлика

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика.

Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего пока стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, решено пока не извлекать.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на общественного деятеля. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая – со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроек и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» – общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия – личностные отношения, пятая – преступление совершено из хулиганских побуждений.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ситуация в Одесской области, в частности, с нападениями на активистов, будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября.

В то же время заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Украины Виктория Навроцкая сообщила, что в Одесской области с 25 сентября начинается оперативная отработка, создается постоянная мониторинговая группа по работе общественных организаций. Также в рамках усиления мер безопасности в регионе будут работать совместные группы патрулирования сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.