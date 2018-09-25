В Одесской области из-за нападений на активистов усилят меры безопасности (видео)

В МВД обещают проверить охранные фирмы в Украине и лишить лицензий в случае их причастности к незаконным действиям или рейдерским захватам.

В Одесской области усилят меры безопасности, в рамках чего будут работать совместные группы патрулирования сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщила на своей странице Facebook заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Украины Виктория Навроцкая, соответствующее решение было принято во время оперативного совещания в Одессе с правоохранителями региона с участием первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

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«С 25 сентября в регионе начинается оперативная отработка. Задействуются силы полиции и Нацгвардии региона, а также специалисты криминального блока центрального аппарата НПУ. Создается постоянная мониторинговая группа, которая будет отслеживать ситуацию по работе с общественными организациями. В неё войдут представители полиции, в частности, подразделений по коммуникации и связям с общественностью, а также общественные активисты. Для усиления безопасности в регионе будут работать совместные группы патрулирования полиции и Нацгвардии», - написала она.

По ее словам, отдельно по всей Украине будет проведен анализ работы охранных фирм. «В случае, если они были причастны к незаконным действиям или рейдерским захватам, они будут лишены лицензии», - отметила Навроцкая.

Как сообщал УНИАН, в Одессу из Киева вылетела усиленная группа правоохранителей из-за очередного нападения на активистов в регионе.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ситуация в Одесской области, в частности, с нападениями на активистов, будут проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября.

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Соответствующее решение было принято после того, как поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего пока стабильно, но пулю, которая застряла в грудной клетке, решено пока не извлекать.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на общественного деятеля. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая - со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроек и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» - общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия - личностные отношения, пятая - преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений.