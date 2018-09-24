Регина Тодоренко рассказала о наркозависимости Влада Топалова

Беременная Регина Тодоренко рассказала о знакомстве с женихом Владом Топаловым и призналась, как относится к его наркотической зависимости, говорится в "Светской жизни".

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Исполнительница также прокомментировала, планировала ли она свою беременность, однако кого ждет не сообщила.

"Нет, я ничего не планировала, мне просто очень хотелось детишек. Мне кажется, что уже такой возраст, когда можно", - с юмором отметила Тодоренко.

Стоит отметить, что Влад всегда очень откровенно рассказывал о своих проблемах с наркотиками. Он признался, что у него было четыре года тяжелой наркотической зависимости, и-за которой у него даже отказывали почки.

Однако Тодоренко, которая теперь собирается замуж и ожидает ребенка от Топалова, отметила, что в тот период они очень мало разговаривали.

"На самом деле мы об этом много разговаривали. Он действительно перевернул эту страницу и хорошо, что я его знаю таким, каким я его знаю. Потому что другим я его не видела, не ощущала, не чувствовала. Сейчас он для меня очень хороший молодой человек, с которым я чувствую себя настолько комфортно, насколько не чувствовала ни с одним мужчиной. Вот это для меня важно сейчас. А то что было, слава Богу, оно прошло. И оно меня не касается. Это очень круто, я вижу, что человек готов идти дальше. Мне иногда кажется, что он обул сапоги-скороходы и готов бежать, мчаться, чтобы делать для меня все", - отметила исполнительница.

Также ведущая рассказала, что вместе они с Топаловым почти год, за который уже успели много чего.

"У меня в жизни все быстро происходит. Я этому рада, что так все динамично, интенсивно и я счастлива, что со мной рядом такой человек. Когда находишь своего человека, все происходит очень быстро", - заявила Регина.