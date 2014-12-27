В Херсоне возле пункта обмена валют нашли еще одно взрывное устройство

В Херсоне возле пункта обмена валют, в котором сегодня подорвался мужчина, найдено еще одно взрывное устройство.

Об этом сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Херсонской области.

"Предварительно установлено, что в результате взрыва неизвестный гражданин от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Никто из рядовых граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия неподалеку на улице правоохранители обнаружили еще одно взрывное устройство, которое было обезврежено специалистами на месте", - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 в центре Херсона, на перекрестке улиц Белинского и Карла Маркса (возле Центрального рынка), в помещении пункта обмена валют произошел взрыв, погиб человек.

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Позже стало известно, что мужчина, погибший в результате взрыва в Херсоне в пункте обмена валют, был грабителем.

Расследованием установлено, что мужчина, зайдя в обменный пункт, подошел к окошку обменного пункта, достал пакет и заявил, что кассир должен немедленно положить в пакет все деньги, иначе он взорвет на улице бомбу. После этих слов люди, находившиеся в обменном пункте, начали выбегать на улицу. Именно поэтому в момент взрыва, кроме грабителя, никто не пострадал.