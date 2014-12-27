При неудачной попытке ограбления херсонского обменника погиб сам злоумышленник - источник

Погибший в результате взрыва в Херсоне в пункте обмена валют мужчина был грабителем.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации источника в правоохранительных органах, по предварительным данным, погибшего звали Павел Рябов, он житель Херсона 1989 года рождения.

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Также была подтверждена версия о том, что взрывы произошли в результате попытки ограбления.

Расследованием установлено, что пришедший в обменный пункт молодой человек подошел к окошку обменного пункта, достал пакет и заявил, что кассир должен немедленно положить в пакет все деньги, иначе он взорвет на улице бомбу.

После этих слов находящиеся внутри обменника люди начали выбегать на улицу. Именно поэтому в момент взрыва, кроме грабителя никто не пострадал. Об этом следователям сообщили свидетели произошедшего в обменнике.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 в центре Херсона, на перекрестке улиц Белинского и Карла Маркса (возле Центрального рынка), в помещении пункта обмена валют произошел взрыв, погиб мужчина.

Следствие предварительно квалифицировало произошедшее по ч.3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилища. Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия).