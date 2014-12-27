Из плена боевиков освободили еще 4 украинцев

Об этом советник замминистра обороны Василий Будик сообщил на своей странице в Facebook.

«Без обмена забрали четырёх ребят. Трое из 80 аэромобильной и один гражданский. 118 дней в плену провели Фарасей Юрий. Козловскй Евгений. Шевчук Андрей. 103 дня провёл в плену Кураленя Александр», - написал он.

Читайте такжеПорошенко встретил освобожденных из плена военных (фото, видео)Как сообщал УНИАН, 25 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225. По состоянию на 25 декабря, по данным СБУ, в плену боевиков на Донбассе оставались 684 человека.

Вчера в зоне АТО состоялся обмен пленными: террористы освободили 146 украинцев, еще 4-х должны освободить сегодня.