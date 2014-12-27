Пограничники перекрыли выезд из Мариуполя - СМИ

Об этом сайту "0629" сообщил начальник пресс-службы сектора "М" Дмитрий Горбунов.

По его словам, остановлено передвижение машин и пешеходов в направлении Октябрь, Павлополь.

Горбунов пояснил, что такое решение руководством штаба сектора "М" принято вчера по причине того, что есть опасения провокаций в этом направлении.

Также известно, что 25 декабря в 11.45 закрыт пропуск людей в сторону Мариуполя с территории, подконтрольной "ДНР". Причины закрытия движения террористы не объясняют.

Горбунов отметил, что жители Мариуполя, выезжающие на территорию, находящуюся под контролем "ДНР", могут оказаться в затруднительном положении при возвращении обратно.

Читайте такжеБлокпосты на подъездах к Мариуполю решили укрепить"В "ДНР" введен режим регистрации людей, въезжающих на территорию, подконтрольную им. Каждый человек, имеющий прописку в населенных пунктах территорий, подконтрольных руководству Украины, обязан ставить штамп отметки в месте прибытия на территории, подконтрольной "ДНР", - отметил Горбунов.