Джемилев: Украина могла закрыть сообщение с Крымом из соображений безопасности

Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал народный депутат Мустафа Джемилев. "Точно назвать причину трудно, значительная часть информации засекречена. Официально это выглядит так, что руководствуются интересами безопасности наших граждан, поскольку украинская сторона не может все контролировать, кто и что там проходит (через границу). Но есть и другая сторона, есть тревожные сведения якобы о том, что русские собираются переходить границу и возможны столкновения на границе. Это мягко говоря. А так может быть и что-то крупномасштабное. Угроза военных действий не исключается, поэтому украинская сторона, руководствуясь интересами безопасности наших граджан приняла такое решение", - отметил Мустафа Джемилев.

Читайте такжеВ Крыму отключили электричество из-за превышения лимитов - Минэнергетики

Но, добавил он, если угрозы вторжения нет, то эта мера не продуктивна: "Потому что в поездах ездят в основном наши соотечественники с украинскими паспортами. В первую очередь неудобства создаются для них".

Как сообщал УНИАН, с 27 декабря отменяется железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом, а с сегодняшнего дня закрываются пассажирское автоперевозки на окупированный полуостров.