У фигуранта "дела Веджие Кашка" Дегерменджи ухудшилось самочувствие - адвокат

У него началось сезонное обострение бронхиальной астмы.

Крымский татарин Бекир Дегеременжи, фигурант "дела Веджие Кашка", сообщил об ухудшении состояния здоровья.

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Об этом "Крым.Реалии" рассказал его адвокат Эдем Семедляев после того, как посетил подзащитного в СИЗО. "Я увидел, что он постоянно пользуется ингаляторами, спросил, хуже ли он себя чувствует. Ответил, что началось сезонное обострение болезни (бронхиальная астма)", - сообщил адвокат.

Он отметил, что 19 сентября следователь объявил об окончании предварительного следствия по уголовному делу - в связи с этим Дегерменджи выдвинули окончательное обвинение и еще раз допросили.

"Дальше мы начинаем ознакомление с материалами уголовного дела. Сколько это продлится, пока сказать не могу", - сказал Семедляев.

11 сентября подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца арест четверым фигурантам "дела Веджие Кашка" - Асан Чапух, Кязим Аметов, Бекир Дегерменджи и Руслан Трубач останутся в СИЗО до 15 ноября.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных – Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги в турка.