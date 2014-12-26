В Мариуполе провела учения Нацгвардия

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на заместителя штаба территориальной обороны города Романа Соколова.

Читайте такжеИз-за недавнего теракта милиция усилила охрану стратегических объектов Мариуполя"Сегодня утром бойцы Национальной гвардии на одном из полигонов Мариуполя проводят учения с использованием стрелкового вооружения, гранатометов, автоматов и пулеметов. Жители Мариуполя уже сейчас могут слышать залпы орудий, звуки выстрелов. Просьба не паниковать. Учения продлятся еще некоторое время, приблизительно до обеда", - рассказал он.

Вчера учения под Мариуполем проводили танкисты.