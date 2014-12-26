"Айдаровцу”, которому боевики отрубили руку за татуировку "Слава Украине”, предоставили 30 тысяч грн

Об этом сообщили УНИАН в Сходницком поселковом совете.

Как рассказал поселковый председатель Сходницы Иван Пиляк, поселковым советом была оказана материальная помощь в размере 30 тысяч гривен участнику АТО, бойцу батальона «Айдар» Пелешу из Самборского района Львовской области, который попал в плен к сепаратистам, где пробыл месяц и лишился правой руки: ее отрубили террористы, когда увидели татуировку тризуба и надписи «Слава Україні!».

19-летний уроженец Самборского району Пелеш попал в плен во время обстрелов под Луганском в августе этого года.