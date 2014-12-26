"Айдаровцу”, которому боевики отрубили руку за татуировку "Слава Украине”, предоставили 30 тысяч грн
17:01, 26 декабря 2014Общество
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Община поселка Сходница Львовской области оказала материальную помощь бойцу батальона «Айдар» Василию Пелешу, которому террористы отрубили руку, где была татуировка в виде тризуба с надписью «Слава Україні!».
Община Сходницы предоставила Пелешу 30 тысяч грн / pohlyad.com
Об этом сообщили УНИАН в Сходницком поселковом совете.
Как рассказал поселковый председатель Сходницы Иван Пиляк, поселковым советом была оказана материальная помощь в размере 30 тысяч гривен участнику АТО, бойцу батальона «Айдар» Пелешу из Самборского района Львовской области, который попал в плен к сепаратистам, где пробыл месяц и лишился правой руки: ее отрубили террористы, когда увидели татуировку тризуба и надписи «Слава Україні!».
19-летний уроженец Самборского району Пелеш попал в плен во время обстрелов под Луганском в августе этого года.
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