Приближается одесская Юморина

В следующем, 2009 году, организаторы одесской Юморины намерены придать празднику смеха международный характер. Об этом сегодня сообщила в беседе с корреспондентом УНИАН член авторской группы Юморины-2008 Инна ГОЛУБОВА.

«В каждой стране есть город, который считается центром юмора, - пояснила И.ГОЛУБОВА. - Мы хотим, чтобы в Украине таким городом стала Одесса, чтобы все смехотворцы и любители искрометного юмора объединились вокруг нашего города».

По ее словам, в текущем году праздник юмора еще не выйдет на международную арену, нужно определенное время на подготовку. В частности, нужно изучить международную правовую базу, подготовить соответствующие документы.

Первым из мероприятий, нацеленных на выход одесской Юморины на международную арену, стало открытие сайта праздника. Пока на нем размещена только информация об Юморине-2008. Но в дальнейшем появятся и другие интересные разделы.

Кроме того, 1 апреля на Дерибасовской состоится «всемирная» премьера «песни Юморины». По замыслу организаторов карнавала, песню хором будут петь одесситы и гости города, находящиеся на центральной и соседних улицах. «Мы надеемся, что это поможет Одессе попасть в Книгу рекордов Гиннесса», - отметила И.ГОЛУБОВА.

Сразу после премьеры песни в 16.00 начнется традиционное карнавальное шествие. В нем примут участие не менее полутора тысяч человек. Колонна будет разбита на 35-40 «коробок». И каждая будет в юмористической форме освещать одну из актуальных проблем, существующих, к примеру, в сферах здравоохранения, правосудия, образования.

Карнавальное шествие Юморины-2008 пройдет от Соборной площади по Дерибасовской, Ришельевской, Пантелеймоновской улицам через Привокзальную площадь на Куликово поле. Там начнется гала-концерт «Смех сквозь цирк». В нем примут участие известные коллективы и исполнители: комик-группа «Маски», театр Елены Воробей, «Студия 95-й квартал», артисты московского цирка, приглашены писатели-сатирики Игорь КНЕЛЛЕР, Валерий ХАИТ, Георгий ГОЛУБЕНКО.

В 22.00 на Куликовом поле начнется фейерверк и дискотека.

По словам вице-мэра Одессы Татьяны ФИДИРКО, в этом году «разработан новый фирменный стиль Юморины, который стал более европейским». В 10 часов во дворе Литературного музея будет открыт памятник Илье ИЛЬФУ и Евгению ПЕТРОВУ, а в полдень на Думской площади впервые состоится торжественное открытие праздника смеха.