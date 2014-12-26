За сутки боевики обстреляли территорию Луганщины 21 раз

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, боевая агрессия террористов "Луганской народной республики" против контролируемой Украиной территории за минувшие сутки резко возросла - всего зафиксирован 21 обстрел из оружия разного вида. При этом боевики вновь применили системы залпового огня "Град".

"Самыми горячими точками в области стали населенные пункты: Чернухино, Станица Луганская и Крымское. В Станице в течение вчерашнего дня и минувшей ночью практически через каждые два-три часа возникали перестрелки с использованием автоматов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов", - отметил Москаль.

Читайте такжеБоевики за ночь 16 раз накрывали огнем позиции сил АТО – штабПо его словам, бои также шли вблизи моста через Северский Донец. Никто из мирных жителей в результате не пострадал, объекты инфраструктуры серьезных повреждений не получили.

В Чернухино позиции украинских силовиков несколько раз обстреляли из минометов, а в Крымском вчера ночью и сегодня утром боевики обстреляли окрестности поселка из автоматических гранатометов и гладкоствольных пушек. Информации о разрушениях и пострадавших среди мирного населения нет.