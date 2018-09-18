В Киеве вывесили флаг "ДНР"

Флаг появился в районе станции метро «Лесная».

Флаг непризнанной республики боевиков «ДНР» неожиданно появился на одном из зданий в Киеве. Его вывесили в районе станции метро «Лесная».

Соответствующее фото опубликовал один из telegram-каналов о жизни Киева.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт

Как именно на здании оказалось это "знамя" не известно, однако, по информации сообщества, вероятнее всего, что это было сделано для съемок фильма.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали "оккупированный" бурьяном стадион "Шахтер" в Донецке. Стадион в оккупированном Донецке сегодня находится в плачевном состоянии.