В Антраците и Красном луче боевики и "казаки" ведут вооруженную борьбу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа сегодня на брифинге в Киеве.

«В настоящее время продолжаются столкновения между боевиками. В населенных пунктах Антрацит и Красный Луч фиксируются факты вооруженной борьбы за власть между боевиками так называемого «всевеликого войска донского» и террористами «ЛНР», - сказал он.

Читайте такжеВ Макеевке кадыровцы и местные боевики обстреливают друг друга«Расструктурированные в данных местах военнослужащие РФ пока в эти столкновения не вступают», - сообщил Мазепа.