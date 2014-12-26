В Антраците и Красном луче боевики и "казаки" ведут вооруженную борьбу
10:16, 26 декабря 2014Общество
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В Антраците и Красном Луче Луганской области местные боевики и «казаки» ведут вооруженную борьбу за власть.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа сегодня на брифинге в Киеве.
«В настоящее время продолжаются столкновения между боевиками. В населенных пунктах Антрацит и Красный Луч фиксируются факты вооруженной борьбы за власть между боевиками так называемого «всевеликого войска донского» и террористами «ЛНР», - сказал он.
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