На Керченской переправе снова застряли сотни машин

Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

«В Керченском проливе сила ветра не превышает 6 м/с. На линии курсируют три парома — «Ионас», «Олимпиада», «Николай Аксененко», – сообщают в ведомстве.

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Утром, 26 декабря, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают до 493 легковых и 88 грузовых авто, в порту «Крым» – до 5 легковых и 45 машин. На грузовой линии ожидают: в порту «Новороссийск» – 284 машины, в Славянске-на-Кубани – 360 грузовиков, в Керченском аэропорте – 150 авто.