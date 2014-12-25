Из-за утечки нефти в Черное море в российском Туапсе ввели режим ЧС

В городе Туапсе, который находится в Краснодарском крае РФ, введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефти, передает Lenta.ru со ссылкой на портал органов власти Краснодарского края.

Как сообщил во время рабочей встречи с губернатором края Александром Ткачевым глава Туапсинского района Владимир Лыбанев, минувшей ночью в связи с аварией на трубопроводе «Тихорецк — Туапсе-2» в Туапсе прошло заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, и был введен режим ЧС.

Ликвидацией загрязнения занимаются около 330 человек и десятки единиц техники. В настоящее время удалось убрать около 90 процентов разлившейся нефти. «Работы в море осложняет шторм — волна сейчас достигает двух-трех метров», — рассказал Лыбанев. Он утверждает, что когда погода улучшится, нефтяные пятна будут полностью убраны из акватории.

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На месте происшествия работают сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры. Причины аварии и размер ущерба еще предстоит уточнить. Следов нефти на пляжах в настоящее время не обнаружено. Также, по информации Росприроднадзора, не произошло загрязнения источников питьевой воды.

Разлив нефти возле села Греческое Туапсинского района произошел ночью с 24 на 25 декабря. В результате разгерметизации трубопровода «Тихорецк — Туапсе-2» в реку Туапсе и в акваторию Черного моря попало около 8,4 кубометра нефти. Трубопровод, принадлежащий компании «Черномортранснефть», был поврежден при проведении аварийно-спасательных работ. Для недопущения разлива нефтепродуктов на реке были выставлены боновые заграждения.