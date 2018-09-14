Балуха в симферопольском СИЗО избили и пригрозили его уничтожить

Украинского активиста вывели из камеры и сильно избили.

Украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО «вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться от него».

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Издание сейчас выясняет подробности происходящего с Балухом.

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Как сообщал УНИАН, осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, которая посетила своего подзащитного в СИЗО Симферополя после судебного заседания 10 сентября, сообщила, что Балух принимает обезболивающие препараты из-за сильной боли.

Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, установленного во дворе его дома.