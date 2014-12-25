Волынские шахтеры провели предупредительный митинг (фото)

Работники угольных предприятий пришли с плакатами на майдан Независимости в Нововолынске, сообщает ВолиньPost.

"Мы возмущены, что нас не слышат, не понимаем, как можно тысячи людей оставить без работы. Шахты Нововолынска еще имеют запасы угля, а горняки готовы работать. Обидно, что приходится идти на кардинальные методы, чтобы хоть немного изменить ситуацию", - отметил горняк шахты № 1 «Нововолынская» Александр Онищук.

На митинге присутствовали представители облгосадминистрации, городской власти и угольных предприятий.

Читайте такжеВ Украине хотят закрыть до 2019 года все 32 убыточные госшахты"Когда сегодня стоит вопрос закрытия шахт, для меня это очень больно, ведь в создании ГП «Волыньуголь» я принимал непосредственное участие. Когда есть угроза, что тысячи людей останутся без рабочих мест, - это страшно. Я, как городской голова, понимаю всю серьезность ситуации и поддерживаю шахтеров", - сказал мэр Нововолынска Виктор Сапожников.

Работники угольных предприятий приняли обращение к высшему руководству государства, требуя предусмотреть в бюджете на 2015 год средства для ввода в действие первой очереди шахты No10 «Нововолынская», выплатить всю задолженность шахтерам за выполненные работы, оставить финансирование ГП «Волыньуголь», дать возможность коллективу шахты No1 отрабатывать подготовленные запасы.

Шахтеры предупредили, если в течение трех дней ситуация с угольными предприятиями не улучшится, они будут перекрывать международную трассу.