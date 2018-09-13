На львовском фестивале приготовили 20 литров кофе (видео)

В четверг, 13 сентября, во Львове стартовал двенадцатый кофейный фестиваль Lviv Coffee Festival.

По традиции, открытие началось с приготовления кофе в 20-литровой джезве и угощения львовян и гостей города вкусностями.

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Турку, которая весит 25 кг, кузнецы выковали из железа и меди. Туда бариста всыпали полтора килограмма отборной арабики.

Ни сахара, ни специй не добавляли, готовили напиток около 20 минут. А вот снимать с огня огромную джезву с напитком самостоятельно бариста не смогли, понадобилась посторонняя помощь.

Отмечается, что в рамках мероприятия также состоятся выставка оборудования и аксессуаров для приготовления кофе и чемпионат Kulchytsky Coffee Cup, на котором будут соревноваться лучшие бариста города.