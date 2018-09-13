Доездились: с конца сентября штрафы за нарушения ПДД вырастут в несколько раз (видео)

Уже к концу сентября на украинских водителей ждут новые штрафы за нарушение ПДД.

Изменения будут касаться правил парковки, превышение скоростного режима на дороге и езды без прав.

Штраф за превышение скорости выше 50 км/ч в городе возрастет с 510 грн до 3,4 тысячи гривен.

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Если водитель стал виновником ДТП и скрылся с места преступления - штраф от 255 гривен до 3,4 тысячи гривен.

Если же водитель сел за руль без прав, он заплатит штраф в размере 20,4 тысяч гривен.

Также полиция будет иметь право составлять протоколы нарушений парковки даже без водителя. Штраф за неправильную парковку составит от 255 до 1700 гривен.

Остановят ли потенциальных нарушителей такие меры - покажет время.