В аэропорту "Жуляны" в 2,5 раза подорожала парковка

Теперь плата для парковки автомобилей возле терминала составляет 300 грн в сутки.

В аэропорту Жуляны в 2,5 раза увеличили стоимость суточной парковки для легковых автомобилей.

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Если ранее оставить машину перед терминалом можно было за 120 грн в сутки, то теперь плата составляет 300 грн в сутки, передает avianews.com.

Также увеличена стоимость часовой стоянки для легковых автомобилей с 30 грн до 40 грн в час.

Повышение также затронуло размещение на парковке микроавтобусов и автобусов.

Часовая стоянка микроавтобусов увеличена с 30 грн до 40 грн, а суточная — со 140 грн до 300 грн.

Почасовой тариф для автобусов остался на прежнем уровне 40 грн, а цена суточной стоянки поднялась со 160 грн до 300 грн.