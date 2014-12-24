В Харькове госпитализировали 4 участников столкновений у горсовета

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на главного врача больницы скорой и неотложной помощи Елену Ковалеву.

Читайте такжеВ Харькове протестующие "люстрировали" экс-регионала яйцами, зеленкой и мусорным бакомПо ее сведениям, среди пострадавших - пожилая женщина с легкой травмой. Трое пострадавших мужчин еще проходят обследование, окончательных выводов об их состоянии врачи пока не делают.

«У всех трех травмы явно не амбулаторного характера, точную информацию об их состоянии мы будем знать после окончания обследований», - отметила Ковалева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, сессию горсовета пикетировали около 150 человек. Они требовали пропустить их на заседание. Во время столкновений участников пикета, милиции и депутатов горсовета пострадали несколько человек.