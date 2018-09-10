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В Одессе сотрудник морской академии повесил на стену портрет главаря "ДНР" Захарченко и остался без работы (фото)

15:49, 10 сентября 2018
Общество
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Сотрудник одесской морской академии повесил на стену портрет Захарченко / фото Думская

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Преподаватель повесил в своем кабинете фото убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко с черной ленточкой. Это увидели курсанты и сообщили о поступке Калинина в соцсетях, передает "Думская".

Сегодня утром к ректору НУ "ОМА" Михаилу Миюсову пришла делегация активистов патриотических организаций. Руководитель рассказал им, что Калинин написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое сегодня же было удовлетворено.  

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.

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Теги: #Одесса#ДНР#Захарченко