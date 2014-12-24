На Керченской переправе в очереди все еще стоят сотни машин

Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

По данным ведомства, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают до 35 легковых и 65 грузовых авто, в порту «Крым» – до 16 легковых и 23 грузовых машин. На грузовой линии ожидают: в порту «Новороссийск» – 260 машин, в Славянске-на-Кубани – 320 грузовиков, в Керченском аэропорту – 96 машин.

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На линии курсируют только три парома – «Ионас», «Олимпиада», «Глюкофилоуса». В то же время, в Керченском проливе сила ветра не превышает 12 м/с.