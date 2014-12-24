Жителям оккупированного Севастополя частично отключили тепло

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу «правительства» Севастополя.

В частности, тепло не будет подаваться с 9:00 до 18:00 по местному времени, в жилые дома № 98 –172 на пр. Ген. Острякова, и 59 –109 по ул. Хрусталева.

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Приостановку подачи тепла в дома объяснили, «необходимостью ликвидации аварии на магистральной теплотрассе».

Ранее сообщалось, что Симферополь остался без света сразу после обещания Аксенова не отключать электричество. Некоторые районы аннексированного Симферополя погрузились во тьму вечером во вторник 23 декабря.