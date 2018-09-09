Карнавальное шествие на День города в Днепре попало в реестр рекордов Украины (фото)

В этом году для участников шествия за счет городского бюджета начали призы.

8 сентября, в День города, в Днепре провели праздничное карнавальное шествие I love Dnipro. Оно собрало 10 тыс. 237 человек. Это – новый рекорд, который зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины в категории «Самое массовое праздничное шествие ко Дню города».

Карнавал – новая традиция празднования дня рождения Днепра. Впервые такое мероприятие устроили в прошлом году. Стартовало шествие на площади Героев Майдана. Возглавили его военные оркестры. Далее шли колонны байкеров, ретро-автомобилей, карнавальные платформы, которые участники праздника делали сами. Между платформами в ярких костюмах появлялись воспитанники внешкольных учебных заведений, кружков, творческих коллективов, спортивных клубов, студенты заведений высшего образования, представители национальных культурных центров города.

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«Мы готовились к тому, что будет интересно и красиво. Но все, что здесь произошло, превзошло наши ожидания. Карнавал удался. Радует, что здесь много молодежи, которая изъявила желание принять участие в празднике. Теперь нужно сделать карнавал в следующем году еще лучшим и большим», – сказал заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.

В этом году для участников шествия за счет городского бюджета учредили призы. 10 тыс. грн за лучший костюм получили представители Университета таможенного дела и финансов. Их костюм «Гандзя» весит 42 килограмма, а представляли его 10 человек. 50 тыс. грн за лучшую колонну разделили представители ДЮЦ «Штурм» и студенты Днепропетровского государственного университета внутренних дел. По 25 тыс. грн получили сборная платформа внешкольных учебных заведений города «Моє позашкілля» и платформа от Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Праздничное Карнавальное шествие завершилось на площадке возле Государственного цирка. Там участники развернули огромный флаг города размером 12х18 м.