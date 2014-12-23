Опрос: украинцы уверены, что между Украиной и РФ идет война

Таковы результаты опроса DW-Trend, который по заказу Deutsche Welle провело киевское отделение Института изучения общественного мнения IFAK.

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За 13 месяцев украинцы заметно охладели по отношению к России. Если в ноябре 2013 года 40% респондентов оценивали отношения Украины с Россией как дружеские, партнерские или нейтральные, то теперь такого мнения придерживаются лишь 15%. 29% опрошенных считают отношения с РФ натянутыми, 56% - враждебными.

Особенно примечательна смена настроений среди жителей пророссийского востока Украины. 81% респондентов охарактеризовали отношения с соседним государством как напряженные или враждебные.

Аналогичная ситуация сложилась и в России. 70% участников исследования считают отношения России и Украины напряженными или враждебными. Годом ранее такое мнение высказали лишь 40% опрошенных.

В рамках исследования, проведенного в декабре в Украине и России, были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением более 50 тыс. человек. IFAK не смог провести опрос на территориях, находящихся под контролем сепаратистов, а также в Крыму.