Активисты Львовщины требуют запретить праздничные салюты в связи с событиями в зоне АТО

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской общественной организации «Помощь армии Украины».

Как отмечается в сообщении, активисты и волонтеры призвали представителей власти Львова и области принять все меры, чтобы в период с 23 декабря по 2 января 2014 года на территории Львова и области не раздавались салюты и фейерверки. Соответствующее открытое обращение активистов и волонтеров направлено городскому голове Львова Андрею Садовому, врио председателя Львовской ОГА Юрию Турянскому, председателю Львовского областного совета Петру Колодию и мэрам городов Львовской области.

Читайте такжеНа Новый Год из-за событий на Донбассе Киев останется без фейерверковАктивисты и волонтеры в своем обращении отмечают, что „во время, когда часть нашего государства пылает в огне, лучшие сыновья Украины погибают на фронте, защищая независимость Украины, громкие празднования с салютами, фейерверками и другими пиротехническими средствами (к чему так привыкли в период новогодних праздников) являются недопустимыми”.

«Именно поэтому мы обращаемся к руководителям области и мэрам городов с требованием принять решение (каждый на своем уровне) о запрещении использования на территории области фейерверков, салютов и других пиротехнических средств в связи с событиями, происходящими на востоке Украины. Даже если для этого нужно созвать внеочередные сессии разных уровней. Хватит Украине фейерверков от «градов», «буков» и «смерчей», которые на Донбассе выглядят совсем не по-праздничному, а несут смерть и разруху», - отмечается в обращении.